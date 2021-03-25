Ruhani: Projelerin açılışı düşmanın ambargolarının hezimetinin göstergesidir

Serbest Bölgelerde bazı projelerin açılış törenine katılan Ruhani, bugünn açılışı yapılan projelerle en az 5 bin kişiye istihdm sağlanacağını söyledi.

Hasan Ruhani, hayata geçirdikleri yeni boru hattı sayesinde Basra Körfezi'nden yaptıkları petrol ihracatının büyük bölümünü bundan sonra Umman Denizi üzerinden gerçekleştireceklerini söyledi.

Hayata geçirdikleri 1000 kilometrelik Gore-Cask petrol boru hattı ile ülkenin petrol ihracatının büyük bölümünün artık Basra Körfezi yerine Umman Denizi'nden gerçekleştirileceğini belirten Ruhani, "İran tarihinde ilk defa böyle büyük bir proje hayata geçiriliyor. Bu seneden sonra İran'ın petrol ihracatı Fars Körfezi (Basra Körfezi) ve Umman Denizi'nden yapılacak. Milli güvenlik, strateji ve siyasetten anlayanlar bu projenin ne kadar önemli olduğunu biliyor." ifadesini kullandı.

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2012