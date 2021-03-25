Galibaf: İran aleyhindeki tek taraflı ambargolar devlet terörizmidir

Galibaf yaptığı açıklamada, Meclisin, hükümetleri tamamlayıcısı olarak milletler arası ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesinde, terörizmi ve radikalizmin önlenmesinde önemli rol ifa edebileceğini söyledi.

Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansına video konferas yöntemiyle katılann Galibaf, teröristlerin Kovid-19 salgınından faydalanarak daha çok korku ve nefret oluşturarak yeni üyeler toplamaya çalıştığını söyledi.

Salgının başlangıcından bu yana bir yılın geçtiğine, bu süreçte fakir, zengin, erkek, kadın, genç, yaşlı, beyaz, siyah, cahil, eğitimli ayrımı olmaksızın herkesin salgınla sıkı bir mücadele yürüttüğüne işaret eden Galibaf, "Salgınla tüm dünya mücadele içindedir, terörizm belası karşısında da aynı şekilde güçlü bir iş birliğiyle mücadele yapılmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin terörizme maruz kaldığı ve ön safhalarda mücadele ettiği herkes tarafından bilinmektedir. Kuşkusuz yıkıcı bir tehdit olarak bilinen terörizmle ilkeli, sorunun kaynağına inerek köklerini tespit edip mücadele etmek gerekir. Ama bazı ülkelerin stratejik planı, terörizmle mücadele etmek yerine dış politikadaki amaca ulaşmada bir araç olarak kullanmaktadır. Bu nedenle terörün ideolojilerini propaganda yapanlara daha fazla yüksek bedeller ödetecek şekilde hareket etmeliyiz." dedi.

Dünyada terörizmin iyi ya da kötü diye ayrıldığına, bazı ülkelerin terörist grupları bir araç olarak kullandığına değinen Galibaf, bunu da açıkça gösterdiğini bildirdi.

ABD'nin de İran'a yönelik tek taraflı ambargo uyguladığını aktaran Galibaf, Filistin'de de salgın sürecinde aşıya ulaşılmasının engellendiğini ifade etti.

Çok iyi plan yapılarak tüm ülkelerin iş birliğiyle terörün yenilgiye uğratılabileceğini belirten Galibaf, "Antalya'da gerçekleştirdiğimiz bu toplantının da pratik çözümler sunulması noktasında önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

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2012