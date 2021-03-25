Tahti Revançi: ABD ambargolarla bir yere varamaz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in (Top İran sahasındadır) sözlerini yanıtlayan Tahti Revançi, ‘’ ABD, topun İran sahasında olduğunu iddia etmektedir, fakat ABD yeni yönetiminin iş başlamasından 2 ay geçmesine rağmen ABD hala Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararını çiğnemektedir. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, ‘’ Biden hükümeti İran aleyhindeki azami baskı politikasının hezimete uğradığını itiraf etti fakat buna rağmen bu politikayı uygulamaktadır fakat İran aleyhine uygulanan zalimce ambargolarla ABD bir yere varamaz. ‘’ dedi.

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2012