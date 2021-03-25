25 Mar 2021 11:11
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News Code: 84274109
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Ruhani: Bugün benzin ve mazot ihracatçısıyız

Ruhani: Bugün benzin ve mazot ihracatçısıyız

Tahrani IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın 8 sene önce benzin ihracatçısı olduğunu fakat bugün benzin ve mazot ihracatçısı konumunda olduğunu söyledi.

Enerji Bakanlığının bazı petrol tesisleri ile görüntülü temasta bulunan Ruhani, İran’In üretim gücünün yanında bunu taşıma imkanına da sahip olduğunu söyledi.

Yakıt’ın ülkenin tüm alanlarında ihtiyaç duyulan ürün olduğunu ifade eden Ruhani, son 7 yılında elektrik ve su üretiminde de büyük adımlar atıldığını belirtti.

Ruhani son 7 yılda gaz kullanan köy sayısının 14 binden 32 bine ulaştığını ve bu rakamı hükümetlerinin sonuna kadar artacağını ifade ederek, İran’ın gaz ihracat kapasitesinin de arttığını söyledi.

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2012

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