Ruhani: Bugün benzin ve mazot ihracatçısıyız

Enerji Bakanlığının bazı petrol tesisleri ile görüntülü temasta bulunan Ruhani, İran’In üretim gücünün yanında bunu taşıma imkanına da sahip olduğunu söyledi.

Yakıt’ın ülkenin tüm alanlarında ihtiyaç duyulan ürün olduğunu ifade eden Ruhani, son 7 yılında elektrik ve su üretiminde de büyük adımlar atıldığını belirtti.

Ruhani son 7 yılda gaz kullanan köy sayısının 14 binden 32 bine ulaştığını ve bu rakamı hükümetlerinin sonuna kadar artacağını ifade ederek, İran’ın gaz ihracat kapasitesinin de arttığını söyledi.

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2012