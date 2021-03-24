Garipabadi: UAEK Başkanının KOEP ile ilgili tutumu yapıcı değildir

Garipabadi, Grossi’nin KOEP’in geleceğini İran tarafından ilan edilmemiş uranyum iddiasına bağlı olduğu yönündeki sözlerine tepki göstererek, ‘’ Bu yönünde sürekli mülakat ermeler sadece ajansının itibarını İran nezdinde daha da değersizleştirmektedir ve yolu başkanın işbirliği ve iyi niyete dayalı yöntemlerine kapatıyor. ‘’ dedi.

Garipabadi, ‘’ KOEP çeşitli sorunlarla boğuşmakta ve bu gibi ilginç tutumlarla durumu içinden çıkamaz hale getirmenin anlamı yoktur. Konular bir biri ile bağlantılıdırlar ve İran da ajans ve UAEEK başkanı ile olan tutum ve adımlarını diğer konuları göz önünde bulundurarak düzenleyecektir. ‘’ dedi.

İran’ın ajansa karşı olan taahhütlerini şeffaf ve işbirliği çerçevesinde yaptığını ifade eden Garipabadi, ‘’ 20 sene önceki iddiaları siyonist rejimin nükleer durumuna bakmamak gibi eksikliğiniz olan önemli konuları örtmek için kullanmayınız. ‘’ dedi.

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2012