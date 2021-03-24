Sultaniye Kubbesi vey Olcaytu Türbesi

Şehirdeki İlhanlı kalıntılarından biri olan türbe, Muhammed Hudâbende adı ile de bilinen İlhanlı hükümdarı Olcaytu'ya aittir. Olcaytu Türbesi, geleneksel olarak Sultaniye Kubbesi olarak da bilinir.

MS 1302-1312 yılları arasında inşa edilen yapı, İran'daki en eski çift katmanlı kubbeye sahiptir. Tuğladan oluşturulan bir kubbe için teorik mühendisliğin sınırında yer alır ve Floransa Katedrali ve Aya Sofya'dan sonra dünyanın en büyük tuğla kubbesine sahiptir.

Sultaniye Kubbesi, Müslüman dünyasında daha cüretkar İran tarzı kubbe yapımına, örneğin Hoca Ahmed Yesevi Türbesi ve Tac Mahal'in yapımına yol açtı.

Dış dekorasyonunun çoğu kayboldu, ancak iç mekanın muhteşem mozaikleri, çinileri ve duvar resimleri korunmaktadır.

Olcaytu Türbesi, 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.

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2012