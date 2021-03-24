Ruhani: Karşı taraf taahhhütlerine dönerse bizde taahhütlerimize döneriz

Ruhani, yeni yılın ilk Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı Rehberinin de bu yönde defalarca beyanatta bulunduğunu ve bunun da karşı tarafın elinden bahanesini aldığını söyledi.
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Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerine önlemleri durumunda İran’ın da taahhütlerine hemen dönebileceğini söyledi.
Ruhani, yeni yılın ilk Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı Rehberinin de bu yönde defalarca beyanatta bulunduğunu ve bunun da karşı tarafın elinden bahanesini aldığını söyledi.
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