24 Mar 2021 12:12
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News Code: 84273478
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Hatibzade: İnsan haklarını çiğneyenler İnsan hakları iddiasında olmazlar

Hatibzade: İnsan haklarını çiğneyenler İnsan hakları iddiasında olmazlar

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzae, insan haklarını çiğneyenlerin insan hakları iddiasında olamayacaklarını bilakis insan hakları ile ilgili cinayetleri konusunda hesap vermeleri gerektiğini söyledi.

46. insan hakları konseyi oturumunda bazı ülkelerin İran aleyhinde bir karar aldıklarına tepki gösteren Hatibzade, bu kararın zayıf oy oranı ile onaylandığından meşruiyet ve makbuliyete sahip olmadığını söyledi.

İran raportörünün yayınladığı raporlarda binlerce İranlı hastanın vefatına ilaç bulmamalarına ve hayat haklarının ellerinden alındığına işret edilmediğini ifade eden Hatibzade, son 10 yılda konsey oturumlarında olan bitenin İran aleyhie tek taraflı ithamlardan ibaret olduğunu söyledi.

Hatibzade, insan hakları çiğneyen ülkelerin bu hususta iddiada bulunamayacaklarını belirterek, İran’ın zalimce ambargolar ve baskılara rağmen her zaman vatandaşları ile ilgili insaan hakları taahhütlerine bağlı olduğunu söyledi.

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2012

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