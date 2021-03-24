Hatibzade: İnsan haklarını çiğneyenler İnsan hakları iddiasında olmazlar

46. insan hakları konseyi oturumunda bazı ülkelerin İran aleyhinde bir karar aldıklarına tepki gösteren Hatibzade, bu kararın zayıf oy oranı ile onaylandığından meşruiyet ve makbuliyete sahip olmadığını söyledi.

İran raportörünün yayınladığı raporlarda binlerce İranlı hastanın vefatına ilaç bulmamalarına ve hayat haklarının ellerinden alındığına işret edilmediğini ifade eden Hatibzade, son 10 yılda konsey oturumlarında olan bitenin İran aleyhie tek taraflı ithamlardan ibaret olduğunu söyledi.

Hatibzade, insan hakları çiğneyen ülkelerin bu hususta iddiada bulunamayacaklarını belirterek, İran’ın zalimce ambargolar ve baskılara rağmen her zaman vatandaşları ile ilgili insaan hakları taahhütlerine bağlı olduğunu söyledi.

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2012