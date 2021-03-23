23 Mar 2021 17:11
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News Code: 84273034
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General Hatemi: İngiltere, İran’a olan borcunu fiilen ödemeli

General Hatemi: İngiltere, İran’a olan borcunu fiilen ödemeli

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallas’ın İran’a olan borcun ödenmesine dair sözlerine karşın, ‘’ İngiltere’nin borcunu ödemesi yönündeki tutumu fiilen ödeme yönünde olmalı. ‘’ dedi.

Hatemi yaptığı açıklamada, her zaman İngiliz yetkililerinin tutumu ve fiili iradesi yönünde mesafe olduğunu fakat İngiltere tutumunun fiili yönde olması gerektiğini söyledi.

Borcun ödenmesi yönünde mahkeme kararı ve taahhütleri ve anlaşmalar olduğunu ifade eden General Hatemi, ödeme için ambargoların ana engel olmadığını ve İran milletinin bu haksızlığın sonlanmasını istediğini belirtti.

Wallas dün yaptığı açıklamada İngiltere’nin İran’a olan borcunun ödenmesi gerektiğini belirtti.

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