Olimpiyatlara katılacak sporcular bir ay içinde korona aşısı olmalılar

1988 Seul, 1996 Atlanta, 2004 Atina, 2008 Pekin olimpiyatlarında da İra heyetine başkanlık eden Seccadi, yaptığı açıklamada şu ana kadar sadece 1916, 1940 ve 1994 yıllarında olimpiyatların düzenlenmediğini belirterek, Tokyo Olimpiyatların düzenlenmesine 5 aydan kısa süre kaldığını ve bugüne kadar da düzenlenmemesi yönünde bir açıklama olmadığını söyledi.

Gelecek günnlerde olimpiyatlarla ilgili nihai kararın açıklanacağını ifade eden Seccadi, olimpiyatlardan 3 ay önce sporculara aşı uygulanması gerektiğini ayrıca tüm kafileler de 72 saat önce test vermeleri gerektiği ve ayrıca Tokyo havaalanında da korona testi yapılacağını söyledi.

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2012