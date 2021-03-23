23 Mar 2021 12:00
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News Code: 84272753
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İranlı müteşebbis atılan ilk Twitter mesajını satın aldı

İranlı müteşebbis atılan ilk Twitter mesajını satın aldı

Tahran, IRNA- İranlı geç müteşebbis Sina Estavi, Twitter Kurucusu Jack Ddorsi’nin attığı ilk mesajı 2.9 milyon dolara satın aldı.

Atılan ilk Twitter mesajı yapılan açık arttırma ile Estavi tarafından satın alındı ve satış bedeli de Afrika’da korona ile mücadele eden ülkelere bağışlanacaktır.

Bu mesaj 21 Mars 2006 tarihinde atılmıştı ve (just setting up my twttr) cümlesini içermektedir.

Estavi bu mesaj sahip olduktan sonra, ‘’ Bu sadece bir mesaj değildir, insanlar bunun değerini yıllar sonra anlayacaktır. Ayneen Monaliza Tablosunda olduğu gibi. ‘’ dedi.

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2012

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