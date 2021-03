İranlı müteşebbis atılan ilk Twitter mesajını satın aldı

Atılan ilk Twitter mesajı yapılan açık arttırma ile Estavi tarafından satın alındı ve satış bedeli de Afrika’da korona ile mücadele eden ülkelere bağışlanacaktır.

Bu mesaj 21 Mars 2006 tarihinde atılmıştı ve (just setting up my twttr) cümlesini içermektedir.

Estavi bu mesaj sahip olduktan sonra, ‘’ Bu sadece bir mesaj değildir, insanlar bunun değerini yıllar sonra anlayacaktır. Ayneen Monaliza Tablosunda olduğu gibi. ‘’ dedi.

