İran güneyindeki petrol üretim miktarı yüze 30 arttı

İran Güney Petrolleri Şirketi Genel Müdürü Ahmed Mohammadi yaptığı açıklamada, planlamalara göre üretimin bir sene zarfında yüzde 10 artacağını söyledi.

Mohammadi yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmalarla bazı sahalarda üretim artışı sağlandığını ve bu anlaşmalar çerçevesinde üretim artışlarının devam edeceğini söyledi.

Anlaşmalarla nihai olarak bu bölgedeki petrol üretiminin 300 bin varil artacağını belirten Mohammadi, Güney Petrollerinin ambargolar öncesi üretim miktarını yakalamaya hazır olduğunu ve ambargoların giderilmesi ile çok hızlı bir şekilde üretimi arttıracaklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012