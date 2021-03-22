General Hatemi: İran milleti şehit Fahrizade’nin terörünün intikamını alacaktır

Şehit Fahrizade’nin ailesini ziyaret eden General Hatemi, yaptığı açıklamada, İran’ın ilerlemesi ve iktidarının şehitlere ve onların sabırlı ailelerine ve basiretli İran milletine borçlu olduğunu belirtti.

General Hatemi, ‘’ İslam İnkılabının söylediği gibi şehit Fahrizade’in yolunun güçlü bir şekilde devam edecektir ve tüm alanlarda çalışmalarda bulunan şehit Fahrizade’nin yolu izlenecektir ve Faahra aşısının tanıtımı da bu yönde yapılan adımdır. ‘’ dedi.

General Hatemi, şehit Fhrizad’nin her zaman şehit olmaya hazır olduğunu belirterek, çirkin düşmanın bu yaptığının bedelini ödeyeceğini bilmesi gerektiğini söyledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012