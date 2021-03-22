İsfahan Sarban minaresi

İtalya’nın Piza kulesi ile eşdeğer sayılan minare 8 derece eğriliğine rağmen zamana meydan okumaktadır.

Tuğla ve çinilerle bezeli minare Cubare mahallesinde Yahudiye denilen bölgede yer almaktadır ve minare yapıldığı dönemde Yahudiye bölgesi şehrin giriş noktasıydı.

Selçuklu dönem yapılan minare kentin hemen hemen tüm noktalarından görülmektedir.

Minare alttan yukarıya 7 farklı bölümden oluşmakta ve her bölümün farklı süslemeleri vardır.

İran’ın en önemli tarihi ili olan İsfahan ili 107 şehir, 1934 köy ve 22 bin tarihi bina ve eserden oluşmaktadır. Bu eserlerden 1800 eser İran Milli Eserler listesine kayıt olunurken 7 Eser dünya tarihi miras listesine kayıt olunmuştur

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2012