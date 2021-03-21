Ayetullah Hamenei: Ülkedeki üretim hareketi devam etmeli

Yeni yıl dolayısıyla Televizyondan canlı olarak halka seslenen Ayetullah Hamenei, üretim önündeki engellerin kalkmasını istedi.

Yeni yüzyıla girildiğini ifade eden Ayetullah Hamenei, geçen sene üretimde artış yılı olmasına ve bu yönde iyi şeyler yapılmasına rağmen bunun tam gerçekleşmediğini söyledi.

Üretimin artması için halkın alım gücünün e artması gerektiğini ifade eden Ayetullah Hamenei, aracıların kaldırılmasının zira aracıların hem üretici hem de tüketiciye zarar verdiğini söyledi.

İran ekonomisinin kapasiteleri ve potansiyelleri ile bölgenin en iyi ekonomilerinden biri olabileceğini ifade eden Ayetullah Hamenei, mevcut kapasiteler ve imkanlardan yaratılması ve yetkililerin bunları önündeki sorunların çözebileceğini söyledi.

Bunun için güçlü bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, genel bir ekonomik program ve yozlaşmaya karşı bir yönetimle bir çok önemli şeyler başarılabileceğini söyledi.

3 ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Ayetullh Hamenei, seçimlerin aslında ülkede yeniden yapılanma olduğunu ve halkın meydana gelerek icra erkinin başına seçeceğini söyledi.

Seçimlerin önemine değinen Ayetullah Hamenei, halkın seçime katılımının milli iktidarın göstergesi olduğunu halkı iktidar yarattığını ve seçimlerin halkın varlığının tecellisi olduğunu söyledi.

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