İbni Sina’nın türbesi, sanat ve tıbbın birleşimi

İran’ın milli eserler listesinde yer alan bu eserin yapımın bu büyük bilim insanının yaşadığı yüzyıldan ilham alınmıştır.

Bina İslam öncesi İran mimarisi ve İslam sonrası İslami mimariden ilham almıştır ve binada geleneksel İran mimari ögeleri kullanılmıştır.

Türbeninn güne salonunda Milattan önce ve İslami döneme ait sikkeler, bronzlar, çömlekler ve diğer eşyalar sergilenmektedir. Türbenin kuzey salonunda 8 bin el yazması ve taş baskı kitaplar sergilenmektedir.

İbni Sina’nın türbesi Hamadan kentinde ziyaret edilen tarihi eserlerin başındadır ve yılın tüm mevsimlerinde ziyaretçiler bu mekanı ziyaret etmektedirler.

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2012