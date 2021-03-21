Bahti: Nevruz’un mesajı milletlerin birlikteliği, gönül birliğidir

IRNA’ya açıklamada bulunan Bahti, İran ve tüm Farsça konuşan ülkelerin Nevruz’unu kutlayarak, EİT ülkeleri arasına bir çok ortaklıklr olduğunu ve EİT Kültürel Kurumunun amacının da bu ortak noktaları tanıtmak olduğunu söyledi.

EİT bölgeleri arasında kültürel ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi gereğine vurgu yapan Bahti, Nevruz’u kutlayan ülkelerin bir birinin ortak kültürel noktalarını bilmeleri gerektiğini söyledi.

Bahti, bölge ülkelerinin birlikte olarak ve el ele vererek korona gibi krizlere zafer kazanabileceklerini söyledi.

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