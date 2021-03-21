21 Mar 2021 12:40
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News Code: 84271514
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Bahti: Nevruz’un mesajı milletlerin birlikteliği, gönül birliğidir

Bahti: Nevruz’un mesajı milletlerin birlikteliği, gönül birliğidir

Tahran, IRNA- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültürel Kurumu Başkanı Server Bahti, Nevruz’un ana mesajının birlikte yaşamak ve milletlerin gönül birliği oluğunu belirterek, birlikte olunduğu takdirde korona dahil tüm krizlerin hezimete uğratılacağını söyledi.

IRNA’ya açıklamada bulunan Bahti, İran ve tüm Farsça konuşan ülkelerin Nevruz’unu kutlayarak, EİT ülkeleri arasına bir çok ortaklıklr olduğunu ve EİT Kültürel Kurumunun amacının da bu ortak noktaları tanıtmak olduğunu söyledi.

EİT bölgeleri arasında kültürel ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi gereğine vurgu yapan Bahti, Nevruz’u kutlayan ülkelerin bir birinin ortak kültürel noktalarını bilmeleri gerektiğini söyledi.

Bahti, bölge ülkelerinin birlikte olarak ve el ele vererek korona gibi krizlere zafer kazanabileceklerini söyledi.

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