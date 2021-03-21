21 Mar 2021 12:04
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News Code: 84271478
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General Hatemi, bölge ülkeleri savunma bakanlarının Nevruzunu kutladı

General Hatemi, bölge ülkeleri savunma bakanlarının Nevruzunu kutladı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hhatemi, bölge ülkelerindeki Savunma Bakanlarının Nevruz Bayrmını kutladı.

General Hatemi, Türkiye, Hindistan, Irak, Ermenistan, Türkmenistan, Pakistan, Tacikistan, Azerbaycan, Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan Savunma Bakanlarına gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda Nevruz bayramlarını kutladı.

Hatemi mesajında Nevruz’un aşk, sevgi ve ilahı sonsuz gücün göstergesi olduğunu ve bu bayramın geçmiştekilerin zengin düşünce, medeniyet ve kültüründen kaynaklı olduğunu söyledi.

General Hatemi mesajlarında bu yılın tüm dünya için barış, huzur, hastalıklardan, şiddetten ve savaştan uzak bir yıl olması temenni etti.

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2012

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