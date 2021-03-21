İran, Kazakistan’da düzenlenen Asya Judo Şampiyoasınna katılacak

Yaklaşık iki hafta sonra 32 ülkenin sporcuları ile başlayacak şampiyonaya İran 5 sporcu ile katılacatır.
İran -73, -81, -90, -100 ve +100 ile rekabetlere katılacaktır.
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2012
Tahran, IRNA- İran Nisan ayında Kazakistan’da düzenlenecek Asya Judo Şampiyonasına katılacaktır.
Yaklaşık iki hafta sonra 32 ülkenin sporcuları ile başlayacak şampiyonaya İran 5 sporcu ile katılacatır.
İran -73, -81, -90, -100 ve +100 ile rekabetlere katılacaktır.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
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