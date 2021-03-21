21 Mar 2021 08:00
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News Code: 84271292
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İran’da saatler ileri alınıyor

İran’da saatler ileri alınıyor

Tahran, IRNA- Uygulanan yaz saati çerçevesi ve gün ışığından daha fazla yararlanılması maksadı ile saatler İran’da bu geceden itibaren bir saat ileri alınacaktır.

Saatler İran yılının ilk günü olan bugünden bir saat ileri alınacaktır. 

Yaz saati uygulaması 6 saat süre ile devam edecektir.

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2012

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