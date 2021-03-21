Nevruz, Genevre’de kutlandı

Nevruz’u kutlayan Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan Pakistan temsilcilerinin işbirliği ve İran temsilciliğinin ev sahipliğinde yapılan kutlamada, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve bir çok ülkenin diplomatları katıldı.

Merasimde BM Genel Sekreterinin Nevruz mesajı okunarak, konuşmacılar Nevruz ruhunun hakim olması ile dünya ülkelerin barış ve kardeşliğe ulaşmaları temenni edildi.

Törende Nevruz’u kutlayan 12 ülke temsilcileri tarafından ülkelerinde Nevruz’un nasıl kutlandığına dair kısa klipler yayınlandı.

İran temsilcisi İsmail Begaayi Hamane de törende Bahar ve Nevruz’un gelmesini tebrik ederek, dünya çapında bu konuya dikkat edilmesi Nevruz’un insanı ve aydınlatıcı felsefesinden kaynaklandığını belirtti.

Haman, Nevruz’un eski bir ayin ve kalıcı bir miras olduğunu ve hiçbir zaman mesaj ve felsefesinin eskimeyeceğini söyledi.

BM Genel Kurulu 2010 yılında 21 Mart tarihini Nevruz Günü olarak adlandırdı ve ülkelerden bugün de törenler düzenleyerek kutlamalar yapmasını ve Nevruz’un insani mesajını yaymalarını istedi.

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2012