Ayetullah Hamenei: Yeni yıl üretim, destek ve engellerin kaldırılması yılıdır

Ayetullah Hamenei Nevruz ve yeni yılın başlangıcı içi yaptıkları konuşmada, geçen yılın eşi görülmemiş olaylarla dolu olduğunu ve korona’nın bunların başında geldiğini belirterek, Korona’ının insanların hayatlarının tüm alanlarını etkilediğini ve ülkelerde çalışma hayatına büyük darbe indirdiğini söyledi.

Geçen yılın İran milletinin korona ve azami baskı karşısında direniş yılı olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, İran milletinin özellikle sağlık sektöründe olanların ve bilim insanlarının ambargolar ve yurt dışındaki imkanlardan yararlanma yollarının bağlı olmasına rağmen korona ile mücadelede büyük güç ve üstünlük gösterdiğini söyledi.

Düşmanın azami baskı politikasını hezimete uğratmanın İran milletinin geçen seneki üstün yönlerinden biri olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’ İran düşmanları ve onların başında olan ABD İran’a diz çöktürmek istiyordu, biz İran milletinin direneceğinni ve onların hezimete uğrayacaklarını biliyorduk fakat bugün kendileri ve Avrupalı dostları da azami baskının hezimete uğradığını söylüyorlar. ‘’ dedi.

Geçe senenin sloganı olan Üretimde Artış sloganının kabul edilebilir düzeyde gerçekleştiğini ifade eden Ayetullah Hamenei, bu artışın beklenildiği düzeyde olmadığını ve bu yönünde çalışılması gerektiğini söyledi.

Gelecek sene yapılacak seçimler olduğunu ve bundan dolayı gelecek senenin ülke geleceğinde önemli, hassas ve etkileyici bir sene olacağını ifade eden Ayetullahh Hamenei, hem mevcut hükümetin hem de gelecek hükümetin üretim ve üretim önündeki engellerin kaldırılması desteklemeleri gerektiğini söyledi.

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2012