19 Mar 2021 16:00
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News Code: 84270429
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Sanat Çerçevesinden Tahran’dan Roma’ya belgeselinin ilk belgeseli gösterime girdi

Sanat Çerçevesinden Tahran’dan Roma’ya belgeselinin ilk belgeseli gösterime girdi

Tahran, IRNA- Yedi bölümden oluşacak ‘’ Sanat Çerçevesinden Tahran’dan Roma’ya’’ seri belgeselinin ilk bölümü İranlı heykeltıraş Bijen Basiri’nin eserleri tanıtan bölüm ile tanıtıldı.

Tanıtım İtalya’nın Tahran Büyükelçisinin ikametgahında sağlık protokolleri çerçevesinde yapıldı.

Belgesel İtalya Büyükelçiliği ve İranlı yönetmenler Yasemin Zendiye ve İhsan Roneg tarafından hazırlanmıştır ve belgesellerde 5 İranlı ve iki İtalyan sanatçının hayatları ve eserlerine yer verilmektedir.

İtalya Büyükelçisi Jospe Prone tanıtımda bu belgesellerin üretimindeki amaçlarının İran-İtalya’nın ilişkilerinin derinliğini özellikle plastik sanatta olan derinliğini göstermek olduğunu söyledi.

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