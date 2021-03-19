İran, Fars Körfezi Konseyi bildirisine tepki gösterdi

Hatibzade yaptığı açıklamada konseyin bazı üyelerinin Arabistan baskıları sonucu yenilgiye uğramış İran korkusu yayma projesine devam ettiklerini belirterek, bu yanlış tutumun geçen onlarca yıl boyunca ne gibi bir getirisi olduğu sorusunu yöneltti.

Hatibzade, Arabistan rejiminin konseyi ve toplantılarını rehin alarak yok edici görüşlerini tahmil ettiğini ve bölgede şiddetle nefreti yaydığını söyledi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) İran ve BM daimi üyeleri ve Almanya arasında bir anlaşma olduğunu belirten Hatibzade, bunun bir kez müzakere edildiğini ve kapandığını belirtti.

Hatibzade bölge konularının bölge dışı ülkelerle ilgili olmadığı gibi Arabistan’ın konseyi onunla bağlı olmaya konulara sokma çabasının o rejimin sadece görüntüsünü bozmaya yarayacağını söyledi.

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2012