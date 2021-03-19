19 Mar 2021 15:30
Journalist ID: 1942
News Code: 84270398
0 Persons

Zarif ve Çavuşoğlu, görüştü

Zarif ve Çavuşoğlu, görüştü

Tahran, IRNA- Türkiye’de temaslarda bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile görüştü

Dolmabahçe çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmede iki Dışişleri Bakanının ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İki mevkidaşın Suriye, terörle mücadele ve Afganistan hakkında görüştüğünü aktardı.

Görüşmede İkili Ekonomik Ortak Komisyonunun gündemei ve toplanma tarihi ve diğer ekonomik konularda gündeme geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İran Dışişleri Bakanı Zarif ile başta PKK/YPG olmak üzere terörün tümüyle mücadelede güçlü iş birliği, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konularında mutabakatımızı yineledik. Ekonomik iş birliğimizi geliştirecek adımları değerlendirdik. Nevruz Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 13 =