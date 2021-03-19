Zarif ve Çavuşoğlu, görüştü

Dolmabahçe çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmede iki Dışişleri Bakanının ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İki mevkidaşın Suriye, terörle mücadele ve Afganistan hakkında görüştüğünü aktardı.

Görüşmede İkili Ekonomik Ortak Komisyonunun gündemei ve toplanma tarihi ve diğer ekonomik konularda gündeme geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İran Dışişleri Bakanı Zarif ile başta PKK/YPG olmak üzere terörün tümüyle mücadelede güçlü iş birliği, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konularında mutabakatımızı yineledik. Ekonomik iş birliğimizi geliştirecek adımları değerlendirdik. Nevruz Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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2012