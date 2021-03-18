Zarif: Nevruz’un mesajı dostluk, birliktelik ve mutluluktur

Nevruz Bayramı dolayısıyla İnstagram sayfasından bir mesaj yayınlayan Zarif, mesajında İranlılar, yurt dışında yaşayan İranlıların, farsça konuşanların ve Nevruz’u kutlayanların Nevruz'unu tebrik etti.

Geçen senenin İran’da zor olduğu gibi diğer milletler içinde zor bir yıl olduğunu ifade eden Zarif, pandeminin tüm dünyada yayılmasının dünyanın en büyük güçlerinin görülmeyen bir virüs karşısında da çaresiz kaldıklarını gösterdiğini belitti.

İran halkının bu hastalık karşısında sorunlarının yasa dışı ambargolarda dolayı daha fazla olduğunu ifade eden Zarif, ‘’ İranlılar binlerce yıllık tarihleri boyunca sorunlar ve saldırılara teslim olmadıkları gibi dirayetle sorunların üstesinden geldiler ve saldırganları zengin kültür ve medeniyetinde eridiler. Bu sefer de halkın sabrın ve direnişi ve sağlıkçılarımızın fedakarlığı korona ve ambargolara karşı zafer sinyalleri vermektedir. ‘’ dedi.

Zarif, cesur İran halkının yeni yıl ve yeni yüzyılda dirayetlerine dayanarak ve geniş insani ve doğal kaynakları ile aydınlık bir geleceğe adım atacağını belirterek, ambargoların kalkması ile daha gelişmiş ve müreffeh İran’ın yapımına için yolun açılacağını söyledi.

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2012