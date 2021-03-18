General Hatemi: Savunma alanlarında hedeflerimiz ve önceliklerimizi gerçekleştirmeyi başardık

Savunma Bakanlığının üst düzey yetkililerinin toplantısında konuşan Hatemi, bu sene tüm sınırlamalar ve tehlikelere rağmen savunma sanayinde önemli ilerlemeler sağladıklarını belirtti.

Bu sene Trump yönetiminin İran’a azami baskı için tüm çabasını harcadığını belirten General atemi, buna rağmen Trump’ın gücü bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Bögede Irak’ta hükümet değişikliği, General Süleymani ve Şehit Fahrizade’nin terörü, Lübnan’da direniş cephesine baskı, Suriye’ye yabancı müdahale, Yemen savaşı, Karabağ savaşı, Afganistan’da İran aleyhine propaganda, bazı Arap ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesi olaylarının yaşandığını ifade eden General Hatemi, düşmanın İran aleyhindeki tüm komplolarının hezimette uğradığını hatta bölge durumunun ABD aleyhine şekillendiğini söyledi.

Stratejik alanda İran aleyhine düşmanlıkların devam edeceğini ifade eden General Hatemi, İran aleyhine bölgesel alanda, savunma ve füze alanlarında baskıların devam edeceğini fakat bunlara rağmen güçlü şekilde hedeflere ulaşmak için çalışılacağını söyledi.

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2012