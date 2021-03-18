Musevi: İran- Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi yönünde siyasi bir engel yoktur

Musevi, İran Odası ve Azerproma Toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülke ticaret hacminin yetersiz olduğunu belirtti.

Musevi, Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sinin işgalden kurtarıldığını belirterek, ticari ilişkilerin de en az yüzde 20 arttırılması gerektiğini söyledi.

İki ülke özel sektörlerinin azmi ile ilişkilerin gelişmesini temenni eden Musevi, Azerbaycan alt yapısının İran’ın özel sektör firmalarını kabule hazır olduğunu söyledi.

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