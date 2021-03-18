18 Mar 2021 12:18
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News Code: 84269492
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Musevi: İran- Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi yönünde siyasi bir engel yoktur

Musevi: İran- Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi yönünde siyasi bir engel yoktur

Tahran, IRNA- İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, İran-Azerbaycan siyasi iradesinin ilişkilerin gelişmesi yönünde olduğunu belirterek, ilişkilerin gelişmesi yönünde siyasi bir engel olmadığını söyledi.

Musevi, İran Odası ve Azerproma Toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülke ticaret hacminin yetersiz olduğunu belirtti.

Musevi, Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sinin işgalden kurtarıldığını belirterek, ticari ilişkilerin de en az yüzde 20 arttırılması gerektiğini söyledi.

İki ülke özel sektörlerinin azmi ile ilişkilerin gelişmesini temenni eden Musevi, Azerbaycan alt yapısının İran’ın özel sektör firmalarını kabule hazır olduğunu söyledi.

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