Rabii: Bu seneki önceliğimiz ambargoların giderilmesi ve korona ile mücadeledir

Rabii, IRNA’ya yaptığı açıklamada, 12. Hükümet döneminden birkaç ay kaldığını belirterek, dış politikadaki programlarının toplumun konsensüsü yönünde olduğunu belirterek, ülkenin menfaatleri ve izzetini uzun dönemde koruyacak görüşlerin peşinde olduklarını söyledi.

ABD yönetiminin ahde vefasızlıklarının eskiye dayalı olduğunu ifade ede Rabii, ABD ile ilgili garanti elde etmeleri gerektiğini söyledi.

Geçen sene yaşanan döviz sıkıntısına değinen Rabii, geçen sene hükümetin elindeki dövizin son 15 senedeki ortalama rakamın yüzde 10’u kadar olduğunu ifade ederek bundan dolayı ambargoları geride bırakmak istediklerini söyledi.

Bu sene bir çok yeni projenin açılışının gerçekleştiğini ifade eden Rabii, bundan dolayı gelecek sene istihdam yönünden ambargolara rağmen iyi bir durum yaşanacağını söyledi.

Rabii, ambargoların azalması ile döviz fiyatlarının dengeleneceğini ifade ederek, korona aşısının teminin önceliklerinden olduğunu ve bunun birkaç ay içinde gerçekleşeceğini söyledi.

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2012