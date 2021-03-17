Zarif: İslam dünyası kendi içindeki radikalizmi sökmeye gereksinim duymakta

İslam İşbirliği Örgütü’nün İslamofobi konulu toplantısında konuşan Zarif, Konuşmasında, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, her türlü ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, radikalizm ve dini nefretle mücadelede etkili ve değerli mekanizmalar olarak barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmek ve dinler ve kültürler arasında diyaloğu teşvik etmek de dahil olmak üzere hedeflerini vurguladı ve dünyanın farklı yerlerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı olmanın endişe verici bir meydan okuma oluğunu söyledi.

Zarif, son yıllarda, Batıda Müslümanlar aleyhine olan çeşitli medya grupları ve ırkçı grupların düşünce kuruluşu ve STK adı altında faaliyette bulunduklarını ve hedeflerinin Müslüman aleyhine korku yaymak olduğunu söyledi.

Zarif, batılı liderlerin Müslümanlar aleyhine olan şiddet ve nefreti mahkum etmelerinin ve Müslümanların haklarını çiğnemelerini önlemenin zamanın geldiğini söyledi.

Zarif, İslam ümmetinin artık İslam korkusu, seyahat yasağı, İslami sembollerin aleyhine yasakları ve İslami terörizm kavramları gibi konularda tek tutum sergilemelerinin zamanının geldiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012