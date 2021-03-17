İran lastik sanayi kendine yeter konuma gelmekte

Şirketin Genel Müdürü Mohammad Babazade Magsudlou, firmanın ürettiği ürünlerde birinin Tayer Test makinesi olduğunu ifade ederek, bu makinenin lastiklerin kalitesini ölçmekte kullandığını ve daha önce yüksek fiyatlarla yurt dışından ithal edildiğini fakat artık ülke içinde üretildiğini söyledi.

Magsutlou firmalarının lastik sanayinde kullanılan diğer ürünleri de olduğunu ve bu ürünlerin yabancı ürünlerle rekabet edebilir kalitede olduklarını söyledi.

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2012