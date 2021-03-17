17 Mar 2021 23:00
Journalist ID: 1942
News Code: 84269076
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İran lastik sanayi kendine yeter konuma gelmekte

İran lastik sanayi kendine yeter konuma gelmekte

Tahran, IRNA- Bilgi tabanlı bir firma ürettiği bazı ana ürünlerle birlikte ülkenin lastik sanayini kendine yeter konuma getirdi.

Şirketin Genel Müdürü Mohammad Babazade Magsudlou, firmanın ürettiği ürünlerde birinin Tayer Test makinesi olduğunu ifade ederek, bu makinenin lastiklerin kalitesini ölçmekte kullandığını ve daha önce yüksek fiyatlarla yurt dışından ithal edildiğini fakat artık ülke içinde üretildiğini söyledi.

Magsutlou firmalarının lastik sanayinde kullanılan diğer ürünleri de olduğunu ve bu ürünlerin yabancı ürünlerle rekabet edebilir kalitede olduklarını söyledi.

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