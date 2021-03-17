Hamid Karzai: Afganistan her zaman İran'ın desteğini görmüştür

Forum'da ilk olarak konuşma yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisini Tahran Diyalog Forumu'na davet ettiği için İranlı meslektaşı Zarif'e teşekkür ederek, Türkiye'nin bölgesel diyalog ve işbirliğini her zaman memnuniyetle karşıladığını ve bu tür forumların sorunların çözülmesine yardımcı olduğunu düşündüğünü söyledi.

İran'ın nükleer sorununa çözüm bulmak için Brezilya ile Türkiye'nin ortak girişimi ve Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye konusunda üçlü işbirliği ile bu üç ülkenin Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulması konusunda anlaşmasının bölge ülkeleri arasındaki işbirliği örnekleri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Nükleer Anlaşma meselesinde Türkiye'nin bir tarafın bu anlaşmadan çekilip çekilmesine karşı olduğunu ve yeni ABD yönetiminin Nükleer Anlaşma'ya döneceğini duyurduğunu belirterek, 'Bunun olmasını umuyoruz. Bölge muazzam bir potansiyele sahip ve onu kullanmak için uyumlu bir çaba gerekiyor. Aynı zamanda mezhepçilik ve terörizmin yol açtığı zorluklar ve sorunlar böylesine önemli bir konuyu engellemekte ve karmaşıklaştırmaktadır' ifadesini kullandı.

Irak ve Suriye'nin IŞİD ve terörizm sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve PKK'nin Türkiye ve bölgenin güvenliğini etkilediğini dile getiren Çavuşoğlu, 'Filistin'deki kardeşlerimizin başı belada ve onlara yardım, bölgesel işbirliği gerektiriyor. Ayrıca Afganistan, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'deki zorluklar konusunda bölgesel işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, Afganistan ile ilgili girişimlerde bulunmuştur. Akdeniz'de de rekabet yerine diyaloğa ve işbirliğine inanıyoruz' diye ekledi.

Afganistan hakkındaki girişimler, bu ülkede kalıcı barış ve ekonomik kalkınmayı sağlamalıdır

Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer de Tahran Diyalog Forumu girişimi için Tahran'a teşekkür ederek, 'Bölgesel konularda diyalog ve işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Afganistan, son yirmi yıldır terörizm tehdidiyle karşı karşıyadır ve çabalarımız, Afganistan'ın bölgede terörizm üssü haline gelmesini ve Afganistan ile bölgenin istikrarsızlığını önlemeye odaklanmıştır' dedi.

Etmer, Afganistan İslam Cumhuriyeti Anayasası çerçevesindeki her türlü girişimi ve planı etkili gördüklerini sözlerine ekledi.

Afganistan her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğini görmüş ve hissetmiştir' ifadesini kullandı.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai da konuşmasında, 'Afganistan her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğini görmüş ve hissetmiştir ve İran, Afganistan'ın sorunlarını çözmek için girişimlerde bulunmuştur' dedi.

Afganistan'ın sürekli yardım ve desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizen Karzai, 'Yakında Moskova'ya gönderilecek olan üst düzey bir heyetle Doha'da başka girişimler de sürdürülüyor. Umarım dostlarımızın desteğiyle barış ve istikrar hedefine ulaşabiliriz' diye konuştu.

Asıl sorun İsrail rejimidir

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da forumdaki konuşmasında, konferansı düzenlediği için Tahran'a teşekkür ederek, bölgedeki durumun çok karmaşık olduğuna değindi ve bu tür forumların Suriye gibi ülkelerin sesini duyurmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Fars Körfezi ve Akdeniz'de yabancı gemilerin konuşlandırılması ve bağımsız ülkelerin işlerine müdahalenin istikrarı bozucu davranışların bir örneği olduğuna işaret eden Mikdad, önceki ABD yönetiminin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin ve İran'la düşmanlığının bölgedeki istikrarsızlaştırma politikalarına bir örnek olduğunu vurguladı.

İsrail rejimini Trump'ı Nükleer Anlaşma'dan çekilmeye ve Golan Tepeleri'nin İsrail'e katılmasını teşvik ettiği için en büyük düşman olarak adlandıran Mikdad, 'ABD ve Avrupa Birliği (Fransa, İngiltere, Almanya vb.) Suriye'ye yönelik saldırının yıldönümünü Suriye üzerindeki baskıyı artırmak için bir fırsat olarak kullandı ve ABD, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda kadınları ve çocuklar rehin almıştır. Yeni ABD yönetiminin seçilmesiyle bu yönetimin politikalarında şu ana kadar bir değişiklik olmadı. Ancak ABD'nin uluslararası kurumlara, kurallara ve normlara dönmesi ve müdahale politikasına son vermesi bekleniyor' diye ekledi.

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