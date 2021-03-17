17 Mar 2021 14:56
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News Code: 84268627
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Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri başladı

Anadolu Jet'in Ankara-Tahran seferleri başladı

Tahran, İRNA- Anadolu Jet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ile İran'ın başkenti Tahran arasındaki uçak seferleri bugün itibarıyla başladı.

Anadolu Jet'ten verilen bilgiye göre, şirketin bugün başlayan Ankara-Tahran seferleriyle, binlerce yıllık tarihi mirasları, ihtişamlı sarayları, çarşıları ve lezzet dolu yöresel mutfağıyla bilinen Elbruz Dağları'nın eteğindeki İran'ın başkentine ulaşım imkanı sağlandı.

Ankara-Tahran hattında gidiş-dönüş uçuşlar pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacak.

Seyahatlerini planlamak isteyen yolcular, Anadolu Jet'in internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Ankara-Tahran biletlerine erişebilecek.

Bu ay içinde bilet alan yolcular, cezasız değişiklik hakkına da sahip olacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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