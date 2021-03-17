17 Mar 2021 16:22
Journalist ID: 2394
News Code: 84268428
0 Persons

Erivan Üniversitesi hocası: Farsça, etnikler ötesi bir dildir

Erivan Üniversitesi hocası: Farsça, etnikler ötesi bir dildir

Tahran,İRNA - Erivan Üniversitesi'nde İranolog ve profesör olan Gergin Melikiyan, Farsça'nın bölgedeki divan ve edebi kullanımlarına işaret ederek, bu dilin İran kimliğinin bir parçası olduğunu ve birleştirici ve etnikler ötesi bir role sahip olduğunu söyledi.

Salı akşamı İran-Ermenistan Ortak Kültür Perspektifi web seminerinde konuşan Melikiyan, 'Firdevsi, Hayyam, Hafız, Saadi, Rumi ve İran edebiyatının diğer büyük figürleri dünya çapında saygı görürler ve bu literatürün dünya milletlerine sunulması İranologların gurur kaynağıdır'dedi

Farsçanın etkisinin derecesine atıfta bulunan Melikiyan, Farsça kullanımının Hindistan, Pakistan ve Çin'den Filistin ve Mısır'a kadar yaygın olduğunu ve hatta Osmanlı imparatorlarının konuşmalarında Farsça şiir ve beyitleri kullanmayı kraliyet sembolü olarak gördüğünü kaydetti.

Erivan Devlet Üniversitesi'nin bu  profesör, çağdaş Ermenistan'da Fars dilinin varlığından şöyle bahs ederk'günümüzde Ermenistan'da 15 okulda ve yedi üniversite merkezinde Farsça öğretiliyor ve Ermenistan Devlet Üniversitesi her zaman İran çalışmaları ve Farsça kürsüsüne sahipti'diye ekledi.

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 1 =