Gelecek yıl İran halkının ekonomik savaşta parlak zaferler yılı olacak

Bugünlerde koşulların yaptırımların ortadan kalkması için her zamankinden daha uygun olduğuna değinen Ruhani, 'Amerikalılar defalarca önceki yönetimin yolunun yanlış olduğunu, azami baskının başarısızlığa yol açtığını ve Nükleer Anlaşma'ya dönmek istediğini söylemiştir. Tabi bizim için söz yeterli değildir ve onların eylemlerini bekliyoruz' ifadesini kullandı.

Dünyadaki korona krizine ve İran'da neden olduğu sorunlara işaret eden Ruhani, 'Bu salgın sadece halkın sağlığını değil aynı zamanda ekonomiyi, hayatı, geçimi, okulları ve üniversiteleri, eğitimi vb. hedef tahtasına oturdu, ancak bütün bunlar için planlamalar yaptık' değerlendirmesinde bulundu.

İranlı uzmanların birkaç yerli aşı üretme çabalarına övgüde bulunan Ruhani, 'Yurt dışından aşı satın almak ve aşıyı yapmak için iyi önlemler alındı. Fehra, Pastör, Razi vb. İran aşılarının önümüzdeki yıl halka sunulmasını umuyoruz' diye belirtti.

"Önümüzdeki yılın bu hastalığın kontrolü ve tedavisinde daha iyi bir yıl olacağını dile getiren Ruhani, 'Hepimizin talimatları takip etmesi gerekiyor. gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri çok önemlidir. Önümüzdeki yıl çok önemli bir işimiz var ve el ele vererek 1400 yılındaki (2021) görkemli seçimlerin muhteşem şekilde düzenlenmesi için çalışmalıyız. Bu şanlı seçim Devrim'in, ülkemizin ve yolumuzun garantisidir' diye ekledi.

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