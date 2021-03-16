Rabii: ABD’yi, ahlaki ve hukuki yönden inzivaya mahkum ettik

Rabii yaptığı açıklamada, Nevrun’un yakında olduğunu belirterek, hükümet ve halkın nisbeten zor bir yılı geride bıraktığını ve iki seneden beri ekonomik baskılar ve ambargolarla mücadele ettiklerini bu sene buna korona’ın da bunlara ilave edildiğini söyledi.

Geçen sene ABD’in eşi görüşmemiş baskılarını ahlaki ve hukuki yönden mahkum ettiklerini ifade eden Rabii, ABD’nin İran aleyhindeki ithamlarının etkili olmasına izin vermediklerini ambargolara rağmen komşularla ticari ilişkileri kabul edilebilir düzeyde tuttuklarını söyledi.

Rabii, ABD’nin gelecek aylara İran aleyhindeki zulme son vermekten başka yolu olmadığını ifade ederek o zaman İran ve dünya arasında işbirliğinde yeni bir mevsimin başlayacağını söyledi.

Ambargolar amacının halkı aç bırakmak ve toplumun polisiye bir yönetimle idare edilmesi olduğunu belirten Rabii, bu iki hedefin h iç birinin gerçekleşmesine izin vermediklerine söyledi.

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2012