16 Mar 2021 15:48
Journalist ID: 2391
News Code: 84266350
0 Persons

Zarif: ABD'nin müdahalesi Ortadoğu'da istikrarsızlık ve güvensizliğin nedenidir

Zarif: ABD'nin müdahalesi Ortadoğu'da istikrarsızlık ve güvensizliğin nedenidir

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ortadoğu bölgesindeki uluslararası müdahaleyi bölgedeki istikrarsızlık ve güvensizlik nedeni olarak nitelendirerek, 'ABD'nin bölgemize müdahalesi, en yüksek düzeyde güvensizlik ve istikrarsızlığa yol açmıştır' ifadesini kullandı.

Tahran Diyalog Forumu'nda konuşan Zarif, 'ABD'nin bölgemizdeki yıkıcı eylemleri, askeri müdahaleyle sınırlı değil ve ABD'nin İran ulusuna karşı ekonomik savaşının korona salgınıyla baş etmede yaşanan sorunlar da dahil olmak üzere olumsuz sonuçları olmuştur' dedi.

İran'ın tüm komşularıyla diyaloğa hazır olduğunu ve yabancıların bölgenin geleceğini çizmesine gerek duyulmadığını kaydeden Zarif, 'Diyalog ve diplomasi yoluyla yeni bir bölge inşa edilebilir ve insani, sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanabilir. Anlaşmazlıkları çözmek ve barışçıl bir atmosferde yaşamak için bölge halklarının diyaloga ihtiyaçları vardır' diye belirtti.

Zarif ayrıca İran'ın Hürmüz Barış Girişimi adlı bölgesel diyalog girişiminin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 11 =