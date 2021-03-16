Zarif: ABD'nin müdahalesi Ortadoğu'da istikrarsızlık ve güvensizliğin nedenidir

Tahran Diyalog Forumu'nda konuşan Zarif, 'ABD'nin bölgemizdeki yıkıcı eylemleri, askeri müdahaleyle sınırlı değil ve ABD'nin İran ulusuna karşı ekonomik savaşının korona salgınıyla baş etmede yaşanan sorunlar da dahil olmak üzere olumsuz sonuçları olmuştur' dedi.

İran'ın tüm komşularıyla diyaloğa hazır olduğunu ve yabancıların bölgenin geleceğini çizmesine gerek duyulmadığını kaydeden Zarif, 'Diyalog ve diplomasi yoluyla yeni bir bölge inşa edilebilir ve insani, sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanabilir. Anlaşmazlıkları çözmek ve barışçıl bir atmosferde yaşamak için bölge halklarının diyaloga ihtiyaçları vardır' diye belirtti.

Zarif ayrıca İran'ın Hürmüz Barış Girişimi adlı bölgesel diyalog girişiminin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

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