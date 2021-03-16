Zarif'ten Halepçe katliamının faillerine ve Batı'nın yapay uykusuna dair açıklama

Zarif twitter hesabındaki açıklamasında, '16 Mart Halepçe'deki kimyasal katliamın yıldönümü. Bazıları Batı'da Saddam'ı ölümcül kimyasal silahlarla silahlandıranları hatırlamak istemiyor' ifadesini kullandı.

Zarif, '5 binden fazla sivil gaz (kimyasal) zehirlenmesinden öldü. Hala "bölgesel istismar" hakkında konuşmak istiyorlar. Utanmak yok!' diye ekledi.

Halepçe'nin Kürt bölgesinin kimyasal bombalanması, 16 Mart 1987 günü saat 14: 00'de Irak'ta Baas rejimi tarafından işlenen en korkunç ve insanlık dışı suçlardan biriydi. Ancak, o zamanki Irak rejimine ölümcül silahlar sağlayanların Batılı ülkeler olduğunu ve suç için ikinci teşviklerinin, Baasçılar tarafından bir memnuniyet işareti olarak görülen Batılı liderlerin sessizliği olduğu açıktı.

Irak'taki Baas rejiminin en büyük suçlarından biri, çok sayıda sivilin şehit olduğu ve 8.000'inin zehirli gaza maruz kaldığı Serdeşt'a yapılan saldırıydı. Bu olaydan sonra uluslararası toplumun ve Saddam Hüseyin'i destekleyen Batılı hükümetlerin sessizliği, rejimin kitle imha silahlarını kullanmaya devam etmesine ve o zamandan beri İran'ın çeşitli bölgelerine ve Irak'ın Kürt bölgelerine kimyasal silahlarla sürekli saldırmasına neden oldu.

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