Savunma ve Sağlık Bakanlarının katılımıyla Fehra aşısı tanıtıldı

İRNA'nın Savunma ve Silahlı Kuvvetler Desteği Bakanlığı Halkla İlişkilerinden aktardığı habere göre "Fehra" aşı projesinin yöneticisi Dr. Kerimi, başta nükleer ve savunma bilimcisi Dr. Muhsin Fahrizade olmak üzere İslam şehitlerinin ruhlarını anarak, Savunma Araştırma ve İnovasyon Örgütü'nün (Sepend) koronavirüs ile mücadele alanındaki faaliyetlerine, özellikle Fehra aşısının üretimine ilişkin bir rapor sunarakü 'Bu organizasyonun korona salgınının başlangıcından itibaren uzman, kararlı ve deneyimli insan kaynaklarına güvenerek,Ayrıca uygun uzmanlık altyapısının varlığı ve Dr.Muhsin Fehrizade ( Sepend Kurumunun şehit Başkanı) ve sağlık alanındaki meslektaşlarının çabaları ile,Hastalıkla mücadele için özel bir çaba gösterildi'dedi.

Yetkili, 'Bu kapsamlı cihadın başlangıç ​​noktası, ikisi Razi Enstitüsü ve Pasteur Enstitüsü'ne teslim edilen mobil uzman laboratuarlarının (seviye 3) ve çeşitli korona virüs teşhis kitlerinin üretimi oldu'diye belirtti.

Kerimi, ,Fehra" Aşısının Proje Yöneticisi, Korona virüs aşısının araştırma ve geliştirme süreci Mart 2021'de başladı.Virüsü tespit etmek için çeşitli testler yapılarak kimlik kartı hazırlanmış ve korona vrüs aşısı adayı Haziran 2020'de deneysel üretim aşamasına gelmiştir.' diye ekledi.