Tahti Revançi: ABD, Suriye’den çıkmalı

BM Güvenlik Konseyinde konuşan Tahti Revançi, Suriye krizinin o ülkenin tam egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünün garantilemeden çözülemeyeceğini ifade ederek, ‘’ Ne Suriye halı kendi topraklarının işgalini ne de egemenliklerinin çiğnenmesini kabul etmiyorlar nede uluslararası camia bunu kabul etmemeli zira bun uluslararası hukukla çelişmektedir. ‘’ dedi.

Suriye hükümetinnin izni olmadan o ülkede bulunan tüm güçlerin o ülkeyi terk etmelerini isteyen Tahti Revançi, bu gibi yasa dışı olayların bölgenin gergin durumunu daha da kötü hale getirdiğini söyledi.

İsrail’in Suriye’y yasa dışı saldırılarını mahkum eden Tahti Revançi, o ülke krizinin siyasi çözüm yolu olmadığını ve çözümünün sadece barışçıl yolla mümkün olacağını söyledi.

Taht, Revançi, Suriye halkının geçen 10 yılda çok acılar çektiğini belirterek, bu ülkedeki krizin tüm bölgenin barış, güvenlik ve istikrarını etkilediğini söyledi.

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2012