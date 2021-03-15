Hatibzade: Nevruz bölge ülkelerinin birçoğunun kültür ve adetlerinin kaynağıdır

‘’ Nevruz 1400, Dostluk Nevruz’u’’ isimli toplantısında konuşan Hatibzade, Nevruz’un her şeyin yenilenmesinin başlangıcı olduğunu, yenilenmenin daimi oluğunu fakat Nevruz’un bu yenilenmeyi resmiyete tanıdığını söyledi.

Hatibzade, Nevruz’un değişim ve yenilenme ile düğümlendiğini ifade ederek, yüce Allah’tan herkesin düşüncesini birlikte yaşama ve dostluğa değiştirmesini temenni etti.

Hatibzade herkes için yeni başlangıçların ortak noktası olduğunu belirterek, bu dönemde Korona’nın tamamlanmasını temenni etti.

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2012