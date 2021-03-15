15 Mar 2021 22:03
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News Code: 84265328
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Hatibzade: Nevruz bölge ülkelerinin birçoğunun kültür ve adetlerinin kaynağıdır

Hatibzade: Nevruz bölge ülkelerinin birçoğunun kültür ve adetlerinin kaynağıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, bölge ülkelerinin birçoğunun kültür ve adetlerinin kaynağının Nevruz olduğunu söyledi.

‘’ Nevruz 1400, Dostluk Nevruz’u’’ isimli toplantısında konuşan Hatibzade, Nevruz’un her şeyin yenilenmesinin başlangıcı olduğunu, yenilenmenin daimi oluğunu fakat Nevruz’un bu yenilenmeyi resmiyete tanıdığını söyledi.

Hatibzade, Nevruz’un değişim ve yenilenme ile düğümlendiğini ifade ederek, yüce Allah’tan herkesin düşüncesini birlikte yaşama ve dostluğa değiştirmesini temenni etti.

Hatibzade herkes için yeni başlangıçların ortak noktası olduğunu belirterek, bu dönemde Korona’nın tamamlanmasını temenni etti.

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