Zarif: Korona ve ambargoların ayazı bitmek üzeredir

Tahran’da düzenlenen ‘’ Nevruz 1400, Dostluk Nevruz’u’’ isimli toplantıda konuşan Zarif, törene katılan Tahran’da mukim diplomatlara teşekkür eden Zarif, ‘’ Nevruz, kalplerin kin, kıskançlık, kötülüklerden arınmasıdır ve bugün Nevruz sadece bizim coğrafyada değil, dünyanın çok yerinde kutlanmaktadır. ‘’ dedi.

Geçen sene öğrenilmesi gereken şeyin yüce Allah’ın tek güç olduğunu ifade eden Zarif, ‘’ askeri, ekonomik, kültürel seslerinin dünyayı sağırlaştıranlar gözle görülmeyen bu virüs karşısında diz çöktüler. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Bizim geleceğimizin bir birimizden ayrı olmadığını kabul etmeliyiz, mutluluklarımızı, hüzünlerimizi, ilerlememizi, zenginliğimizi, fakirliğimizi paylaşmalıyız. Güvenlik, istikrarsızlık yanında, barışın savaş yanında toplanılması mümkün değildir. İnsani değerler bir birine bağlıdır. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Birbirimizin güvensizliğinde güvenlik sağlayamayız ve diğerlerinin hüznünden mutlu olamayız. Bu yıpranmış görüşleri artık bir kenara bırakmalıyız. ‘’ dedi.

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2012