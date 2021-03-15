İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 500 bine ulaştı

Lari, son 24 saatte 100 bin kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 61 bin 330'a yükseldiğini, 1 milyon 449 bin 301 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 3 bin 839'unun kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 1 milyon 499 bin 301 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 11 milyon ve 781 bin ve 317 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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