İran, gaz türbinlerini en iyi tasarlayıp üreten ülkelerden biridir

İran'ın termik enerji üretiminin ana şirketi ile gaz türbinlerinin kurulması ve işletmeye alınması sözleşmesinin imza töreninde konuşan Aliabadi, 'Gaz türbinleri insanoğlunun ürettiği en gurur verici ürünlerden biri olarak halihazırda da insana hizmet etmektedir'dedi.

Gaz türbinlerinin uçak, gemi ve elektrik üretiminde kullanıldığına değinen Aliabadi, 'Ülkemizin bu alanda da teknolojiye (gaz türbinleri) sahip olduğunu duyurmanın gururunu yaşıyoruz. İran artık çeşitli gaz türbinlerini tasarlama bilgisine sahip ve bu alandaki herhangi bir ihtiyaç karşılanabilir' ifadesini kullandı.

Bu özel MGT-75 türbininin ülkemizin elektrik şebekesine uygun olarak tasarlandığını ve bu şebekenin ileride geliştirilmesi ve yükseltilmesi için uygun olduğuna değinen Aliabadi, 'Bu türbin bir gecede kullanılmıyor, ancak ülkenin elektrik şebekesinin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu türbin, ülkenin elektrik santrallerinin verimliliğini %60'a çıkarabilir. Türbin boyut olarak tasarlandı, böylece ülkemizin elektrik şebekesi kullanıldığında dalgalanmanın yaşanmamasını umut ediyoruz' diye ekledi.

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