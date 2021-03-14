İran'dan Türkiye'ye giden yolculara korona testi zorunluluğu

İran Air Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sivil Havacılık Kurumu yaptığı açıklamada en son seyahat düzenlemelerini duyurdu.

Bu duyuruya göre İran vatandaşı olan yolcular bu ülkeye ikamet izni ile veya turist olarak seyahat edebilir.

Türkiye'ye giden uçuşlarda 6 yaşın üzerindeki tüm yolcuların uçuştan önce bir PCR testi yaptırması ve uçuş öncesi 72 saat içinde İngilizce olarak negatif test sonucu belgesini elde etmeleri gerekmektedir.

Yolcuların ayrıca uçuştan önce https://register.health.gov.tr ​​adresinde bilgilerini kaydetmeli ve son onay ile QR kodunun bir kopyasını ellerinde bulundurmaları gerekiyor.

Yolcular bagaj olarak kabine yalnızca sırt çantası veya el çantası götürebilir. Uçuş sırasında ve havalimanlarında da maske kullanılması zorunludur.

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