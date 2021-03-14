Bageri: İran İsan Hakları Komitesi ambargolar etkisini inceleyecek raportör tayin edecek

Bageri Keni, Tahran’da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada bu raportörün Avrupa ve Amerika’da ambargolara etkisi olan hakiki ve hukuki kişilerin rollerini inceleyip bu yönde uzmanlık raporları düzenleyecek ve bunları uluslararası, bölgesel ve ülkenin adli, hukuki ve insan hakları kurumları ile paylaşacaklarını söyledi.

Batılı ülkelerin insan hakları cinayetlerinden birinin , İran milletinin ihtiyaçlarının temini için yurt dışında faaliyette bulunan İran vatandaşlarını ambargolara aykırı hareket ettikleri iddiasıyla yargıladıklarını belirten Bageri Keni, bu kişilerin yaptıklarının yasal olduğunu söyledi.

Bu kişilerin durumlarının incelenmesi iççin özel bir raportör belirtileceğini ifade eden Bageri Keni, sorulması gereken sorunun yüz binlerce insanın ölümü ve milyonlarca insanın haklarının ihlal edilmesine sebep olan bu açık cinayetlerin İran milletinin insan haklarının çiğnenmesi anlamı taşıyıp taşımadığı meselesi olduğunu söyledi.

‘’Barışçıl nükleer teknoloji elde etmeden dolayı İran milletini cezalandırmanın İran milletinin haklarının çiğnenmesi anlamına gelmemekte midir?’’ diyen Bageri Keni, İranlı bilim insanları ve Şehit Süleymanı’nin terörünün insan haklarına karşı olmadığı sorusunu yöneltti.

Bageri, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Kutsal Savunmada Saddam’ın yanında yer aldıklarının örneklerini sayarak, bunların İran milleti tarafından sonsuza kadar unutulmayacağını söyledi.

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2012