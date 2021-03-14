14 Mar 2021 19:14
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News Code: 84263756
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İranlı karateciler Türkiye Dünya Karate liginde bronz madalya kazandı

İranlı karateciler Türkiye Dünya Karate liginde bronz madalya kazandı

Tahran,İRNA-İranlı karateciler Sara Behmenyar ve Ali Asger Asyaberi, İstanbul'da düzenlenen Dünya Karate Liginde birer bronz madalya kazandı.

2021 Dünya Karate-1 Ligi'nin ilk etabı Cuma günü İstanbul'da 72 ülkeden 584 karatekanın katılımıyla başladı. Yarışmalar 14 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

İran milli karate takımı bu etkinliğe erkekler ve kadınlarda kata ve kumite kategorilerinde katıldı.

Bugünkü yarışmalarda İranlı kadın kareteci, -50 kg'de Macaristan, Türkiye  ve Rusya'dan  rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Türk rakibine 5-2 yenildikten sonra üçüncülük yarışmasında Ukraynalı rakibini 4-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Asyaberi ise -75 kg'de Rusya, Gürcistan ve ABD'den rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalyan rekibine yenilmesinin ardından üçüncülük yarışmasında Türk rakibini yenerek bronz madalya kazanmayı başardı.

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