Beyaz olmayan Amerikalılar, koronanın ekonomik baskısının ana kurbanları

IRNA'nın Associated Press Haber Ajansından aktardığı habere göre,korona salgınının başlangıcından bu yana, milyonlarca Amerikalı, sevdiklerini ve işlerini kaybettiğinden bu yana yıkıcı yaraları tecrübe ettiler.

ABD'de 530 binden fazla insan hayatını kaybetti, ancak bu ölü sayısı tüm Amerikalılar için aynı olmadı ve özellikle beyaz olmayan insanlar korona ve bunun ekonomik sonuçlarından çok etkilendi.

Bu haber ajansı ve Nork Kamu Araştırma Merkezi tarafından yapılan bu yeni anket, siyahların ve Hispaniklerin salgın sırasında beyazlardan daha fazla gelirlerini ve mesleklerini kaybettiğini göstermektedir.

Öte yandan beyaz olmayan Amerikalıların beyazlara göre dahaza korona aşısına ulaşabildiler. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin son istatistiklerine göre, korona salgını nufüslarına göre orantısız bir şekilde Hispanikleri ve Amerikalılara zarar vermiştir.

Sonuçlar ayrıca, 10 Hispanik'ten yaklaşık 6'sının ve siyahi Amerikalıların yaklaşık yarısının salgından kaaynaklanan gelirlerdeki düşüşün sonuçlarından muzdarip olduğunu göstermektedir.

Buna karşılık, her 10 beyaz Amerikalıdan 4'ü bu görüşe sahipler.