Petrol alanında beş teknolojik ürün tanıtıldı

Perdis Teknoloji Parkı'nın Müdürü Mehdi Saffariniya ve bu teknoloji parkının inovasyon Geliştirme Başkan Yardımcısı Ekber Ganberpur ve farklı illerin teknoloji ticareti sıçrama projesinde aktif olan acentelerin katılımıyla bugün Perdis Teknoloji Parkı petrol sahasındaki ilk beş ürün, Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcılığının ofisinde tanıtıldu.

Bu projelerin başlıkları şu şekildedir: Çeşitli türlerde turboşarjlar, turbo pompalar ve turbojeneratörler için kontrol sistemi.

Bu sistem, farklı kapasitelerdeki çeşitli turboşarj türlerini, turbojeneratörleri, turbo pompaları kontrol etmek, çalıştırmak, korumak ve işletmek için kullanılır, Bu sistemden petrol ve gaz ve petrokimya, enerji santralleri ve çelik ve bakır endüstrileri dahil tüm endüstrilerde yararlanabilir.

Çevrimiçi oksijen lazer gaz analizörleri

TDLAS lazer gaz analizörleri endüstriyel güvenlik, proses optimizasyonu ve hava kirliliği ölçümü alanlarında çeşitli kullanımları bulunmakta. Bu bağlamda, kullanımın türüne bağlı olarak, çeşitli potansiyel ve gerçek müşterilere sahip olacaklar.

CCC teknolojisine uygun basınç yükseltme türbin kontrol sistemi

Her elektronik kart için yabancı örneklerin fiyatı 30.000 doların üzerindeydi ve Bu ürün ülk içerisinde yapılarak, maliyeti bu fiyatın dörtte birine kadar azaldı ve ülkenin 200'den fazla elektronik kart ihtiyacı göz önüne alındığında 4 milyon dolarlık döviz tasarrufu sağlanmıştır.