İranlı kadınlar Türkiye Tekvando Turnuvası'nda toplam 6 madalya kazandı

535 tekvandocunun katılımıyla 10 Mart günü İstanbul'da başlayan Türkiye Uluslararası Yetişkinler Turnuvası'nın sekizinci turu, dün oynanan maçlarla son buldu.

Bu yarışmaların son gününde İran'dan Mehla Müminzade 49 kg'de Türk tekvandocuyu yenmesine rağmen Özbek sporcuya yenilerek elendi.

Bu yarışmaların sonunda milli kadın tekvando takımımız üyelerinden Zehra Purismail bir altın, Gazel Sultani bir gümüş ve Nahid Kiyani, Perisa Cevadi, Yelda Velinejad ve Melika Mirhüseyni birer gümüş madalyayı boynuna taktı.

Mehru Kamrani'nin baş antrenör olarak görev yaptığı takımda, Fatma Seferpur ve Reyhane Fuladi antrenör olarak çalışmaktadır.

İran kadın tekvando takımı Asya Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları elemelerine katılmaya hazırlanıyor.

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